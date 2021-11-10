МКС заугрожал китайский мусор

РИА Новости: МКС может столкнуться с китайским космическим мусором

Центр управления полетами (ЦУП) допускает проведение маневра по уклонению Международной космической станции (МКС) от столкновения с китайским космическим мусором, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно собеседнику, маневр может быть проведен сегодня, 10 ноября, ближе к полуночи. Ожидается, что орбита МКС при помощи грузового корабля «Прогресс МС-18» может быть поднята на высоту 1,2 километра.

Угрожающий МКС один из примерно 2,5 тысячи обломков китайского метеоспутника Fengyun-1C образовался в январе 2007 году в результате испытания Пекином противоспутникового оружия.

В «Роскосмосе» заявили, что изучают имеющиеся данные. «По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени», — уточнили в госкорпорации.

В мае 2009 года AFP сообщило, что американский космический корабль Atlantis и обломок космического аппарата Fengyun-1C сблизились на расстоянии около 3 километров.