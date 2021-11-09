В НАСА назвали сроки высадки астронавтов на Луну

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон на брифинге для журналистов назвал возможные сроки возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». По его мнению, это удастся сделать не ранее 2025 года, сообщает ТАСС.

«Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека как минимум до 2025 года», — заявил Нельсон. Он также отметил, что данной пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на спутнике Земли.

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