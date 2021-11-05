В России рассказали о строительстве домов на Луне

Специалист в области материалов из компании Mighty Tech (занимается строительством домов с помощью 3D-принтеров) Егор Яковлев рассказал, как и из чего в будущем построят дома на Луне. Своим видением он поделился с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность».

По словам Яковлева, основой заселения Луны и Марса может стать технология 3D-печати. С помощью строительного 3D-принтера можно будет возвести здания, используя лунный грунт. По его словам, лунное сырье наряду с вулканитами (продуктами распада остывшей лавы) в настоящее время используют в 3D-строительстве на Земле.

«Уже несколько компаний сотрудничают с НАСА в разработке принтера, который способен располагаться на Луне и создавать там требуемые конструкции», — отметил специалист.

В том случае, если на Луне появится трехмерный принтер, людям не придется транспортировать материал для строительства с Земли.

В сентябре 2021 года группа британских ученых предложила использовать бетон на основе крови и мочи космонавтов. Материал AstroCrete не уступает обычному бетону по прочности на сжатие, но дешевле в производстве. По словам исследователей, литра плазмы крови хватит на создание 300 граммов композитного материала. В таком случае за месяц каждый космонавт мог бы производить около 2,5 килограмма строительного бетона.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

