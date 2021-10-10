Испытания ракетных двигателей остановят для передачи кислорода больницам

Испытания ракетных двигателей воронежского конструкторского бюро (КБ) «Химавтоматики» приостановят до конца октября 2021 года. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ "Химавтоматики"», — объяснил Рогозин. Он добавил, что только одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

Ранее в октябре стало известно, что запуск первой российской лунной миссии «Луна-25» был отложен на 2022 год. По словам представителей Российской академии наук, перенос даты связан с недостатком времени на подготовку элементов программы.