Рогозин допустил использование спутников Маска в военных целях против России

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала допустил, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink могут быть использованы в антироссийских военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами и раздачи вредоносного контента. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Рогозина, американский изобретатель — не частный инвестор, в 2021 году он получил от государства около 900 миллионов долларов, а вся субсидия составит около 20 миллиардов. Глава корпорации задался вопросом, почему это требуется США.
«Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет», — подчеркнул гендиректор «Роскосмоса».
Рогозин напомнил, что в настоящее время на орбиту выведено 1,8 тысячи аппаратов Starlink, группировку планируется нарастить до 17, а затем и до 42 тысяч. Он заключил, что Россия не стоит на месте и разрабатывает программу «Сфера», которая позволит вывести сотни своих аппаратов, чтобы защитить суверенитет в этой области.
Ранее глава «Роскосмоса» оценил запуск Россией конкурента Starlink и OneWeb. По его словам, запуск первого спутника системы «Скиф» позволит закрепить за собой орбитальную позицию. Сама система «Скиф» будет включать в себя 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.