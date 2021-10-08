Рогозин допустил использование спутников Маска в военных целях против России

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала допустил, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink могут быть использованы в антироссийских военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами и раздачи вредоносного контента. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рогозина, американский изобретатель — не частный инвестор, в 2021 году он получил от государства около 900 миллионов долларов, а вся субсидия составит около 20 миллиардов. Глава корпорации задался вопросом, почему это требуется США.

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«Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет», — подчеркнул гендиректор «Роскосмоса».

Рогозин напомнил, что в настоящее время на орбиту выведено 1,8 тысячи аппаратов Starlink, группировку планируется нарастить до 17, а затем и до 42 тысяч. Он заключил, что Россия не стоит на месте и разрабатывает программу «Сфера», которая позволит вывести сотни своих аппаратов, чтобы защитить суверенитет в этой области.

Ранее глава «Роскосмоса» оценил запуск Россией конкурента Starlink и OneWeb. По его словам, запуск первого спутника системы «Скиф» позволит закрепить за собой орбитальную позицию. Сама система «Скиф» будет включать в себя 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.

