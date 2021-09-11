Раскрыта рентабельность Starlink

В настоящее время SpaceX еженедельно производит около пяти тысяч пользовательских терминалов системы глобального спутникового интернета Starlink, или примерно четверть миллиона таких устройств в год, передает Teslarati заявление финансового директора американской компании Брета Джонсона. В публикации также раскрывается условие рентабельности спутникового бизнеса SpaceX.

Издание напоминает, что сегодня Starlink насчитывает более ста тысяч активных пользователей, а озвученные финансовым директором данные «намекают на неизбежный и быстрый рост бизнеса интернет-услуг компании».

Джонсон заявил, что в четвертом квартале SpaceX планирует нарастить выпуск терминалов Starlink, вследствие чего себестоимость комплекта пользователя для доступа к спутниковому интернету упадет с текущих 1300-1500 долларов до 650-750 долларов. В настоящее время компания продает такие комплекты в убыток себе по 500 долларов за единицу.

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По словам Джонсона, улучшение конструкции антенн и запуск новой производственной линии позволит SpaceX в несколько раз увеличить объем выпускаемых терминалов по сравнению с текущими пятью тысячами устройствами в неделю. «При стоимости примерно в 700 долларов всего через два года после начала производства практически неизбежно, что стоимость [спутниковой] тарелки Starlink упадет значительно ниже текущей цены в 500 долларов для потребителей», — предполагает издание.

Согласно Teslarati, если SpaceX сможет ежегодно производить и продавать миллион терминалов по текущей цене, начиная с 2022 года, то ежегодно будет получать за их продажу по 500 миллионов долларов. «Поскольку SpaceX, вероятно, тратит около 1-2 миллиардов долларов в год на финансирование развития Starlink, не исключено, что этот бизнес может стать самоокупаемым, имея всего несколько миллионов активных пользователей», — пишет издание.

В сентябре Bloomberg написало, что Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon.com, в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. В письме к регулятору подконтрольная Джеффри Безосу компания обвинила Илона Маска, в частности, в несанкционированном использовании спутниковых радиопередатчиков, не согласованном с компетентными органами пуске ракет, незаконном строительстве объектов наземной космической инфраструктуры и возведении автомобильного завода в обход действующих правил.