Amazon запустит спутники на девяти ракетах с российскими РД-180

Компания Amazon заключила соглашение с альянсом United Launch Alliance (ULA), предполагающее запуск космических аппаратов спутникового интернета Kuiper на девяти ракетах Atlas V, сообщает Ars Technica.

Издание отмечает, что неизвестно, сколько именно спутников будет запускаться на каждой ракете. Ars Technica напоминает, что Amazon не выбрала для выведения своих космических аппаратов ракету Falcon 9 от SpaceX, поскольку спутниковая система Starlink последней является потенциальным конкурентом Kuiper.

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Согласно Ars Technica, у ULA имеется достаточное число ракет Atlas V, использующих российские двигатели РД-180, эксплуатация которых в ближайшие несколько лет завершится.

В апреле «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» передало американской стороне последние шесть двигателей РД-180.

Инвестиции Amazon в проект Kuiper, над которым работают более 500 человек, составляют 10 миллиардов долларов. В рамках программы планируется выведение на низкую околоземную орбиту 3236 спутников. К июлю 2026 года в космосе должно находиться не менее половины указанного числа космических аппаратов.