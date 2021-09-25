Starlink заменит GPS и ГЛОНАСС

Система глобального интернета Starlink может использоваться в качестве замены Global Positioning System (GPS) и Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), сообщает Университет штата Огайо, ссылаясь на исследование, направленное на публикацию в журнал IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Специалисты создали алгоритмы, которые, используя открытые данные о местонахождении и перемещении космических аппаратов Starlink, позволили определить координаты наземного объекта, оснащенного принимающей антенной, с точностью до 7,7 метра. Отмечается, что «GPS обычно определяет местоположение устройства в пределах от 0,3 до 5 метров».

«И хотя Starlink не был разработан для целей навигации, мы показали, что можно достаточно хорошо изучить части системы, чтобы использовать ее для навигации», — заявил директор Центра по исследованию автоматических транспортных средств с мультимодальной навигацией Зак Кассас.

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Специалист уверен, что увеличение числа космических аппаратов Starlink позволит повысить достигнутую точность. По его мнению, использование таких спутников может стать альтернативой традиционным навигационным системам, которая, возможно, будет более безопасной, в частности, для военных приложений.

Кассас отметил, что космические аппараты Starlink расположены гораздо ближе к поверхности Земли, чем спутники GPS, потому сигнал от первых оказывается более сильным, чем от вторых, и, как следствие, менее подвержен спуфингу. Специалист подчеркнул, что использование Starlink для навигации не позволяет «прослушивать» то, что «передается через спутники».

В сентябре издание Teslarati допустило, что система Starlink станет самомоокупаемой при числе пользователей в несколько миллионов.

В сентябре 2020 года «Ведомости» написали, что атмосфера ухудшает сигнал с космического аппарата минимум в два раза, поэтому реальная точность ГЛОНАСС «под открытым небом в чистом поле» составляет около 2,5 метра, а в «городских условиях» — 5-10 метров.