Россия начала изготовление первого спутника для конкурента Starlink и OneWeb

В России началось изготовление спутника «Скиф-Д» для доступа в интернет

В России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы компании-производителя — «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

Соответствующий космический аппарат получил название «Скиф-Д».

Отмечается, что «Скиф» войдет в состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера».

Согласно планам, система «Скиф» будет включать 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация получит первые средства на создание научно-технического задела по программе «Сфера» в ближайшие дни. «На первых порах речь идет о семи миллиардах рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки», — сказал менеджер.

В июне гендиректор в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что реализация российской космической программы «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей, из которых 500 миллиардов — внебюджетные средства.

В том же месяце заместитель генерального конструктора ИСС Александр Кузовников в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве сообщил ТАСС, что первый демонстрационный спутник системы «Скиф» планируется запустить осенью 2022 года.