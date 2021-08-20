Запуск «Луны-25» перенесли

«Роскосмос» переносит запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года. Перенос запуска связан с недостатком времени на подготовку элементов программы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Российской академии наук.

По словам вице-президента РАН академика Юрия Балеги, ученым не хватает времени для завершения подготовки аппарата. Его слова подтвердил академик Юрий Маров. «Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего — май», - сообщил Маров.

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В марте стало известно, что НПО имени С.А. Лавочкина не получило в срок два компонента, необходимых для программы «Луна-25». Лишь в мае был получен инерциальный блок «Биус-Л», а доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД-ЛР), необходимый для посадки на Луну, поставили в августе.

Работа над аппаратом «Луна-25» (первоначальное название — «Луна-Глоб») началась в 2005 году. Изначально зонд планировали запустить в 2014 году, но решение о замене ракеты-носителя привело к первому переносу запуска.

Научные приборы «Луны-25» предназначены для изучения летучих соединений космического происхождения, которые сконцентрированы на полярных областях Луны. Для этого аппарат вместит 20 килограммов научной аппаратуры.

