Определен возраст лунного грунта Chang'e 5

Исследователи из Австралии, Великобритании, Китая и США определили, что возраст лунного грунта, доставленного на Землю миссией Chang'e 5, составляет 1,96 миллиарда лет — что говорит об относительно недавней вулканической активности. Статья ученых опубликована в журнале Science.

Возвращаемая капсула аппарата Chang'e 5 доставила 16 декабря 2020 года на Землю 1,73 килограмма лунного реголита. Место его забора — Океан Бурь — было выбрано не случайно: известно, что это один из самых геологически молодых участков поверхности Луны.

Для измерения возраста грунта исследователи из Института геологии Китайской академии наук совместно с зарубежными коллегами выбрали два образца размером около трех-четырех миллиметров. Анализ соотношения изотопов свинца показал, что их возраст составляет 1963 плюс-минус 57 миллионов лет. «Это феноменальный результат. С точки зрения планетарного времени это очень точное определение», — отмечает один из исследователей, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе Брэд Джолифф.

По его словам, открытие поможет заполнить «пробел» в геологической истории Луны между тремя миллиардами лет — возрастом образцов, доставленных миссиями Apollo — и миллиардом лет, когда образовались некоторые поддающиеся внешней датировке ударные кратеры. Датировка пород поможет усовершенствовать так называемый метод подсчета кратеров. Луна используется как «часы» для всей Солнечной системы — только на ней можно соотнести число кратеров в определенной области с возрастом ее пород. Экстраполяция этих данных позволила определить возраст многих областей Марса, а также спутников Юпитера и Сатурна.

Образцы представляют собой лунные базальты — породы, образующиеся во время извержения вулканов. Этот факт указывает на относительно позднюю вулканическую активность на Луне — вопреки сложившимся убеждениям, что она закончилась относительно рано. «Мы также показали, что тип базальтов не походит на ранее обнаруженные в лунных породах. Это позволяет предположить, что они происходят из другой части мантии Луны», — отмечает другой автор исследования, преподаватель Манчестерского университета Кэтрин Джой.

Ранее исследователи из Китая, Германии и США проанализировали химический состав лунного грунта, доставленных Chang'e 5 — и обнаружили там «экзотические» фрагменты.