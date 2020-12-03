Китай забрал себе часть Луны

Сбор частей лунного грунта китайской миссией Chang'e 5 завершен. Соответствующий ролик публикует XINHUANET.

«Китайский зонд Chang'e 5 завершил отбор проб на Луне, образцы запечатаны внутри космического аппарата», — сообщает агентство.

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Всего на борту взлетного аппарата Chang'e 5 находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения. Доставка реголита на планету намечена на третью неделю декабря. Последний раз успешно грунт с Луны доставляли в 1970-х годах СССР и США.

Мягкая посадка Chang'e 5 на Луну состоялась 1 декабря.

Миссия Chang'e 5 запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан.

Тогда же в США понадеялись, что Китай поделится с международными партнерами добытым реголитом.

3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону естественного спутника Земли (в бассейне Южный полюс — Эйткен).