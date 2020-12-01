Китай в третий раз успешно прилунился

Спускаемый аппарат китайской миссии Chang'e 5, в ходе которой планируется доставить на Землю образцы Луны, совершил успешную мягкую посадку на естественный спутник планеты. Об этом в Twitter сообщает CGTN.

«Как заявило во вторник Национальное космическое управление Китая, Chang'e 5 успешно высадился на видимой стороне Луны», — говорится в публикации издания. Там же отмечается, что Chang'e 5 стал «третьим китайским зондом, успешно совершившим мягкую посадку на Луну».

На Луне в рамках Chang'e 5 планируется произвести бурение. Добытые таким образом около двух килограммов образцов вулканического происхождения с пика Рюмкера, расположенного в северо-западной части видимой стороны Луны, примерно через двое суток должны быть транспортированы на окололунную орбиту. Доставка реголита на Землю намечена на третью неделю декабря.

Миссия Chang'e 5 запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Последний раз успешную доставку грунта с поверхности Луны осуществляли в 1970-х годах СССР и США.

В январе 2019 года Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.