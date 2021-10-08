Украина заявила о претензиях на Луну

Украина располагает высокими технологиями, позволяющими посредством американской программы Artemis иметь претензии на доступ к лунным ресурсам, передает «РКБ-Украина» заявление главы Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимира Тафтая.

«Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе Artemis, и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе и в ходе недавнего визита в США с руководителями НАСА и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание, и планируется достаточно существенное финансирование», — сказал глава ГКАУ.

По его словам, у конструкторского бюро (КБ) «Южное» есть «разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии». «Я думаю, что обязательно будем претендовать», — ответил Тафтай на вопрос издания о возможности Украины претендовать на ресурсы естественного спутника Земли.

В сентябре бывший глава ГКАУ и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов заявил, что экономические показатели украинских предприятий ракетно-космической промышленности из года в год становятся все хуже, поскольку Украина не создает спрос на космическую продукцию, а инструментов для привлечения международных инвестиций не существует.