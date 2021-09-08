В США раскрыли причину взрыва американо-украинской ракеты Alpha

Причиной аварии американо-украинской ракеты Alpha стала преждевременная остановка одного из четырех двигателей первой ступени, которая сопровождалась закрытием клапанов в топливопроводах, сообщает американский портал Space.com, ссылаясь на заявление представителей компании Firefly.

Отключение одного из четырех силовых агрегатов произошло через 15 секунд после старта носителя. Вместо 165 секунд первая ступень отработала 145 секунд, вследствие недостаточной тяги не набрав заданной высоты. В настоящее время выясняются обстоятельства, приведшие к закрытию клапанов.

В сентябре Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) раскрыло, что Alpha была подорвана из-за неполадок в работе ее первой ступени. Согласно заявлению космических сил на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг, подрыв носителя был совершен 2 сентября «над Тихим океаном в 19.01 по тихоокеанскому времени после успешного старта в 18.59». Военные подчеркнули, что в ходе инцидента пострадавших нет. Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма, включающий, в частности, спутники формата CubeSat.