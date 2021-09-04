Киев раскрыл причину взрыва американо-украинской ракеты Alpha

ГКАУ: американо-украинскую ракету Alpha взорвали из-за неполадок на ее первой ступени

Американо-украинская легкая ракета Alpha была взорвана из-за неполадок в работе ее первой ступени. Причину аварии носителя компании Firefly в Facebook раскрыло Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ).

В сообщении говорится, что «после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза». «При запуске ракета столкнулась с неполадками при работе первой ступени и не смогла выйти на орбиту», — отметил Киев.

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Там же понадеялись «увидеть успешный орбитальный полет уже в ближайшее время».

Согласно заявлению космических сил на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг, что подрыв носителя был совершен 2 сентября «над Тихим океаном в 19.01 по тихоокеанскому времени после успешного старта в 18.59». Военные подчеркнули, что в ходе инцидента пострадавших нет. Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма, включающий, в частности, спутники формата CubeSat.

В августе статические огневые испытания американо-украинской легкой ракеты Alpha также записали на видео.

В том же месяце украинский завод «Южмаш» (Днепр) отгрузил для американской компании Firefly полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени средней ракеты Beta.