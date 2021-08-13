Украинский «Южмаш» отгрузил в США первую ступень ракеты Beta

Украинский завод «Южмаш» отгрузил для американской компании Firefly полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени средней ракеты Beta, сообщает Defense Express. Соответствующее видео транспортировки изделия выложено на YouTube.

Изделие было изготовлено «Южмашем» по контракту с Firefly. Транспортировка макета осуществляется автотранспортом из Днепра до порта Черноморска (Украина), откуда груз отправится в порт Хьюстона (США).

В августе глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай анонсировал пуск украинской ракеты «Циклон-4М». Старт носителя должен произойти в 2022 году с космодрома в Канаде.