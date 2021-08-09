Украина анонсировала пуск ракеты «Циклон-4М»

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай анонсировал пуск украинской ракеты «Циклон-4М», сообщает Defense Express.

Старт носителя должен произойти в 2022 году с космодрома в Канаде.

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«Для Украины подобная работа имеет большое значение, ведь в таком случае речь идет о фактическом возрождении полноценного ракетостроения на Украине и возвращении в клуб космических стран мира без участия России», — пишет информационно-консалтинговое агентство.

В мае радио- и телевещательная корпорация Канады CBC сообщала, что носитель среднего класса «Циклон-4М» полетит с космодрома Кансо в провинции Новая Шотландия в 2023 году. Тогда же утверждалось, что в 2022 году перед запуском «Циклона-4М» с космодрома стартует легкая ракета.

В октябре 2018 года MLS, сотрудничающая с украинскими заводом «Южмаш» и бюро «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады. Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.