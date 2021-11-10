В России предрекли снижение надежности кораблей «Союз»

В НПО «Техномаш» предупредили о возможном снижении надежности космических аппаратов «Союз»

Снижение нагрузки на производственные мощности ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» может повлиять на качество космических кораблей «Союз». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад специалистов научно-производственного объединения (НПО) «Техномаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

В России отметили связь нагрузки на производственные мощности РКК «Энергия» с надежностью космических аппаратов. В тезисах доклада НПО «Техномаш» к научно-технической конференции ученых и специалистов РКК «Энергия» предрекли снижение надежности космических аппаратов.

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«Может существенно снизиться уровень технического состояния и надежности (уровень качества изготовления) пилотируемых и транспортных космических аппаратов производства завода экспериментального машиностроения РКК “Энергия” вследствие снижения загрузки производственных мощностей», — предупредили авторы доклада.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило идею перекрестных космических полетов с Россией. Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано отметил, что инициатива подразумевает полеты астронавтов НАСА на кораблях «Союз».

В сентябре заместитель гендиректора РКК «Энергия» Александр Деречин отметил невозможность наращивания исследований на низкой околоземной орбите. В ходе вступления на международной Гагаринской конференции он сообщил, что расширение исследований требует дополнительного финансирования.