Российский «Прогресс» совершит рекордный полет на МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-19», запуск которого запланирован на 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур, совершит рекордный годовой полет на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу станции.

«Прогрессу МС-19» предстоит пробыть в составе МКС до 370 суток.

В 2021 году «Прогресс МС-14» установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства — 369 суток.

Всего в 2022 году Россия планирует запустить к МКС пять кораблей: два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Первый пуск намечается 18 марта, на «Союзе МС-21» полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября на «Союзе МС-22» на орбиту отправятся Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.