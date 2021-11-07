В НАСА одобрили идею перекрестных полетов в космос с Россией

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) одобрило идею перекрестных полетов в космос с Россией, когда на американских кораблях отправляются российские космонавты, и наоборот. О рассмотрении этой возможности заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано, его слова приводит ТАСС.

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«Мы рассматриваем, чтобы космонавт отправился на нашем корабле, а астронавт НАСА — на "Союзе". Мы пытаемся сделать так, чтобы иметь астронавта на "Союзе" и космонавта на нашем корабле», — отметил он.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» и НАСА обсудят вопрос перекрестных полетов своих космонавтов и астронавтов на космических кораблях «Союз МС» и Crew Dragon. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей», — заявил он.

