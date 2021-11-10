МКС избежала столкновения с китайским космическим мусором

Центр управления полетами (ЦУП) сообщил о том, что Международная космическая станция (МКС) избежала столкновения с обломками китайского спутника. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

Согласно заявлению «Роскосмоса», был успешно проведен маневр уклонения от космического мусора. Отмечается, что для этого с помощью пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-18» была увеличена высота полета станции на 1,2 километра.

Угрожавший МКС один из примерно 2,5 тысячи обломков китайского метеоспутника Fengyun-1C образовался в январе 2007 года в результате испытания Пекином противоспутникового оружия.

