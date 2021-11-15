Рогозин проведет переговоры с NASA

Глава «Роскосмоса» Рогозин 16 ноября обсудит с NASA сближение космического мусора с МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет встречу с представителями NASA, прибывшими в Москву. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос сближения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором. Об этом в понедельник, 15 ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Встреча главы «Роскосмоса» и представителей NASA состоится 16 ноября в 11:00 по Москве. «Планируется обсуждение сближения космического мусора с МКС, произошедшего в понедельник», — подчеркнул информатор.

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Отмечается, что переговоры планировали провести ранее. Из-за инцидента с космическим мусором круг тем для обсуждения расширят. Американскую сторону на встрече представят руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано и помощник директора NASA Роберт Кабана.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия. По его словам, они угрожают безопасности астронавтов на МКС.

15 ноября космический мусор, который мог повредить МКС, пролетел мимо станции. Космонавты и наземные службы обсуждали возможность возвращения экипажа на станцию. Согласно инструкции, экипаж должен находиться на корабле во время сближения станции с потенциально опасным объектом.