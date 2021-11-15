Космический мусор, который мог повредить Международную космическую станцию (МКС), пролетел мимо. Мусор может потревожить станцию через полтора часа. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров экипажа станции с Землей отметили, что космический мусор пролетел мимо МКС. Космонавты и наземные службы обсуждают возможность возвращения экипажа на станцию. Специалист наземной службы отметил, что следующий пролет мусора может состояться между 11:38 и 11:44 мск.

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Космонавтам разрешили вернуться на МКС, но через полтора часа экипаж станции перейдет в космический корабль «Союз».

Ранее в Центре управления полетами сообщили, что МКС может сблизиться с космическим мусором. Инструкция предполагает нахождение экипажа на корабле во время сближения станции с потенциально опасным объектом.

