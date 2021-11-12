Корабль Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной комической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

На борту корабля находятся американские астронавты Шейн Кимброу, Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Финальная стадия сближения корабля со станцией началась в 02:27 по московскому времени. В трансляции НАСА подтвердили успешную стыковку, которая проходила в автоматическом режиме.