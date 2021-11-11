Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной комической станции. Об этом сообщает CNN.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был произведен с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. В состав экипажа Crew Dragon вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

Трансляция запуска велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Ранее в НАСА сообщили об успешном приводнении корабля Crew Dragon у побережья Флориды. На борту корабля находятся американские астронавты Шейн Кимброу, Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.