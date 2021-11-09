Экипаж Crew Dragon покинул спускаемый аппарат

Спасатели достали членов экипажа корабля Crew Dragon Endeavour из спускаемой капсулы. Четыре космонавта успешно покинули аппарат, который приводнился в Мексиканском заливе во вторник, 9 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НАСА.

В спускаемой капсуле вернулись члены экипажа корабля Crew Dragon Endeavour, которые провели на орбите 199 дней. Астронавты привезли 240,5 килограмма результатов научных исследований, проведенных на Международной космической станции (МКС).

Материалы по теме Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?

Спускаемый аппарат подняли на борт спасательного судна GO Navigator. После этого экипаж извлекли из капсулы. В НАСА отметили, что операция по эвакуации астронавтов после приводнения заняла час. После медицинского осмотра экипаж Crew Dragon Endeavour отправили на берег.

На корабле находились астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимброу, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Ранее в НАСА сообщили об успешном приводнении спускаемой капсулы у побережья Флориды. Аппарат спустился на воду после раскрытия парашютов.

Crew Dragon отстыковался от МКС. Перед сходом с орбиты корабль совершил полный облет станции для фотосъемки. В НАСА отметили, что эту процедуру провели впервые с 2011 года. Возможность кругового облета станции была одним из требований НАСА для сертификации корабля.