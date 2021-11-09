Корабль Сrew Dragon отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль Сrew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Командиром экипажа выступает астронавт Кимброу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

До схода с орбиты корабль впервые осуществит полный облет станции. Для этого после отстыковки корабль отойдет на безопасное расстояние от МКС — около 200 метров, — после чего на собственной тяге в режиме автопилота совершит круговой облет Международной космической станции, чтобы провести фотосъемку всей станции снаружи.

В НАСА подчеркнула, что это будет сделано впервые с 2011 года. Возможность кругового облета станции была одним из технических требований НАСА к SpaceX для сертификации корабля.

В сентябре НАСА сообщило, что третья и четвертая миссии по доставке людей на Международную космическую станцию (МКС) при помощи корабля Crew Dragon отправят на околоземную орбиту американских, европейских и японских астронавтов, а также еще одного неназванного члена экипажа.

