Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС снова перенесли из-за плохой погоды

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) и компания SpaceX перенесли запуск космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий. Основные проблемы связаны с сильным ветром и кучевыми облаками, отмечают метеорологи. «Погода в ноябре может быть особенно сложной, поэтому наша цель — продвигаться вперед по плану с максимальной вероятностью обеспечения выполнения миссии и безопасности экипажа», — пояснил менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич.

Теперь запуск миссии Crew Dragon-3 запланирован на 8 ноября. Возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon-2 с МКС также переносится на 7 ноября.

Первоначально запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 планировалось осуществить еще 31 октября, однако он был перенесен на 3 ноября из-за плохих погодных условий.

Ранее американское издание SpaceNews назвало срок, когда российский космонавт впервые сможет полететь на космическом корабле США SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции. По предположениям, это может произойти во второй половине 2022 года.