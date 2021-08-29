SpaceX успешно посадила ракету на плавучую платформу в океане

В SpaceX заявили об успешной посадке первой ступени Falcon 9 на платформу-дрон в Атлантике

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, первая ступень корабля приземлилась на плавучую платформу-дрон в Атлантическом океане. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте SpaceX.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на A Shortfall of Gravitas — это первое приземление на эту платформу-дрон!» — говорится в сообщении.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию МКС 2,2 тонны груза, стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 03:14 по времени Восточного побережья США.

Стыковка Dragon со станцией ожидается 30 августа в 11:00 (18:00 по московскому времени), ее планируют провести в автоматическом режиме.

Это четвертый полет для многоразовой первой ступени ракеты Falcon 9, имеющей кодовое обозначение B1061-3. В ноябре 2020 года она использовалась при запуске на МКС корабля Crew Dragon с астронавтами на борту. Ее второй полет прошел в конце апреля 2021 при доставке на МКС еще четырех астронавтов. А 6 июня B1061-3 использовалась для запуска коммерческого американского телекоммуникационного спутника SXM-8.