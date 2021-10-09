В НАСА перенесли полет Starliner с экипажем на 2023 год

Spaceflight Now: корабль Starliner не готов лететь с астронавтами к МКС в 2022 году

В конце 2022 года американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада полетят на Международную космическую станцию (МКС) не на космическом корабле Boeing Starliner, а на SpaceX Crew Dragon, сообщает Spaceflight Now.

Американское издание отмечает, что данное обстоятельство указывает на неготовность Starliner к первому полету с экипажем Crew Flight Test (CFT) в 2022 году, который, скорее всего, будет перенесен НАСА на 2023 год. Spaceflight Now напоминает, что перед этим должны состояться беспилотные испытания Orbital Flight Test-2 (OFT-2) данного космического корабля.

Издание пишет, что во второй половине 2022 года вместе с Манн и Кассада на Crew Dragon к МКС в рамках миссии SpaceX Crew-5 может полететь космонавт, место которого на российском космическом корабле «Союз МС» займет астронавт.

В сентябре издание SpaceNews, ссылаясь на заявление Кэти Лидерс, которая недавно возглавила директорат космических операций НАСА, сообщило, что миссия OFT-2, предполагающая вторую тестовую попытку космического корабля Starliner без экипажа достичь МКС, вряд ли состоится в текущем году.