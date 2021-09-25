Вторую попытку Starliner достичь МКС перенесут на 2022 год

НАСА: Boeing занимается неполадками Starliner, который вряд ли полетит к МКС в 2021 году

Миссия Orbital Flight Test 2 (OFT-2), предполагающая вторую тестовую попытку космического корабля Starliner без экипажа достичь Международной космической станции (МКС), вряд ли состоится в текущем году, передает SpaceNews заявление Кэти Лидерс, которая недавно возглавила директорат космических операций НАСА.

По словам Лидерс, специалисты компании Boeing и НАСА до сих пор не установили конкретную причину возникновения неполадок с клапанам нескольких двигателей малой тяги, из-за которых миссия OFT-2, запланированная на август, была отложена.

Согласно руководителю директората космических операций, «команда все еще занимается устранением неполадок», вследствие чего Starliner скорее всего полетит к МКС в 2022 году. «В прошлом месяце представители Boeing заявили, что окислитель (тетраоксид диазота) просачивается через тефлоновые уплотнения на клапанах и взаимодействует с влагой на "сухой" стороне клапана, образуя азотную кислоту, которая разъедает клапаны и вызывает их закрытие», — пишет издание.

Лидерс добавила, что специалисты изучили «сухую» сторону клапанов и в настоящее время рассматривают возможность их снятия для исследования «влажной» стороны. Руководитель директората космических операций заметила, что рассматривается возможность замены сервисного модуля Starliner, в котором наблюдаются проблемы с клапанами.

Первый раз Starliner пытался улететь без экипажа к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Данный многоразовый космический корабль рассчитан на доставку до семи человек на МКС. На околоземной орбите в составе МКС 13-тонный Starliner способен находиться до 210 суток, в беспилотном автономном полете — около трех суток. Диаметр космического корабля составляет 4,56 метра, высота — 5,03 метра, что превышает габариты командного модуля Apollo, отправившего первых людей к Луне. Одна капсула Starliner допускает до десяти запусков в космос. Приземление космического корабля проводится на сушу и предполагает использование теплозащитного экрана, парашютной системы и подушки безопасности. Головным разработчиком Starliner является компания Boeing.

В настоящее время людей на МКС доставляют российские одноразовые космические корабли «Союз МС» и американские многоразовые Crew Dragon.