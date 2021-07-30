НАСА перенесло запуск Starliner на МКС из-за ситуации с «Наукой»

НАСА приняло решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) из-за ситуации с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское космическое ведомство.

Ранее «Роскосмос» прокомментировал информацию о незапланированном включении двигателей на модуле. Как объяснили в компании, на данный момент идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС». «Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили в пресс-службе.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На МКС «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.