«Роскосмос» прокомментировал включение двигателей модуля «Наука»

«Роскосмос» прокомментировал информацию о незапланированном включении двигателей на пристыковавшемся к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) «Наука». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Как объяснили в компании, на данный момент идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС». «Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили в пресс-службе.

В НАСА уточнили, что контроль над МКС после незапланированного включения двигателей «Науки» удалось вернуть.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На МКС «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.