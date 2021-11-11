На МКС пропали шестигранные насадки

На Международной космической станции (МКС) пропали насадки для шестигранников. Об этом Центру управления полетами сообщил космонавт Антон Шкаперов. Слова россиянина передает РИА Новости.

«Я, когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10 и 12 … Пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю — нигде нет», — отметил Шкаплеров.

В ноябре к МКС с космодрома на мысе Канаверал на ракете Falcon 9 стартовал американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Раджем Чари, Томом Маршберном, Кайлом Бэрроном и Маттиасом Маурером.