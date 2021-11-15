США обвинили Россиию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия

США обвинили Россию том, что она провела «безрассудные» испытания противоспутникового оружия. Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, они угрожают безопасности астронавтов на Международной космической станции, передает РИА Новости.

По его словам, удар противоспутниковой ракеты по одному из спутников якобы спровоцировал появление большого количества обломков космического мусора, которые теперь угрожают интересам всех стран.

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«Вдобавок это испытание существенно увеличит риски для астронавтов и космонавтов, работающих на МКС. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», — заключил Прайс.

Ранее в августе Breaking Defense, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ближайшее время Пентагон анонсирует и продемонстрирует секретное космическое оружие. Опрошенные американским изданием эксперты заявили, что таким образом США покажут России и Китаю свою новую противоспутниковую разработку.

