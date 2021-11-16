НАТО сочло безрассудным поступком испытание Россией противоспутникового оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остро отреагировал на проведенные Россией испытания противоспутникового оружия. Запуск и применение российской ракеты привели к появлению большого количество космического мусора, который, по словам Столтенбрега, угрожает Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

«Это был безрассудный поступок со стороны России», — подчеркнул генсек.

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Заявления Столтенберг сделал на Совете ЕС по обороне в Брюсселе. Он отметил, что новые испытания являются доказательством разработки новых систем вооружения в России.

Глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс обвинил Россию в создании угрозы для МКС из-за появления более полутора тысяч обломков в космосе.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова Прайса и назвал обвинения Соединенных Штатов лицемерием. Позже министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успех испытания российской противоспутниковой ракеты.

Министерство обороны России официально сообщило об испытании 15 ноября противоспутникового оружия. В результате учебного запуска ракета поразила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.