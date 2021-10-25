В Китае разработали противоспутниковое оружие

Китайские ученые заявили о создании нового противоспутникового оружия. Роботизированное устройство, разработанное в Китае, может устанавливать взрывчатое вещество на сопла двигателей космических аппаратов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подробности разработки раскрыл профессор Сунь Юнчжун (Sun Yunzhong) в статье, опубликованной в журнале Electronic Technology & Software Engineering в сентябре. Он отметил, что новое оружие предназначено для контролируемого взрыва спутников.

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Роботизированный комплекс позволит устанавливать взрывные устройства на орбитальные аппараты. Заряд может длительное время находиться на спутнике, а его активация происходит в заданное время с помощью электропривода. Механизм активации также позволяет отделить взрывчатое вещество от спутника.

Ученые отмечают, что небольшой взрыв может вывести из строя спутник, а его последствия можно принять за неисправность двигателя. Характеристики устройства проверили в ходе испытаний на наземном объекте. Перспективное оружие разрабатывают в рамках проекта по созданию новых боеголовок.

Ранее источники Breaking Defense в Пентагоне рассказали о разработке нового космического оружия. Издание отмечает, что перспективная разработка позволит сбивать космические корабли и спутники.

В апреле издание 19FortyFive написало о возможностях системы противоракетной обороны России. Автор материала предположил, что российские противоракеты могут сбивать не только цели в воздушном пространстве, но и космические аппараты.