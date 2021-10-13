Небо Москвы защитят новейшей С-500

Первая бригада новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 защитит воздушное пространство Москвы и Центрального промышленного района. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, первый бригадный комплект поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, несущей боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей.

Известно, что вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине следующего года. Собеседник агенства уточнил, что речь идет о «многолетнем контракте».

В сентябре вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия.