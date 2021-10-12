«Супер-Панцири» прикроют российские С-500

Российские комплексы С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ» будут объединены в единый контур, где вторые будут прикрывать первых, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Издание отмечает, что «Панцирь-СМ», называемые также «Супер-Панцирями», будут защищать С-500 «Прометей» от ударов беспилотников и крылатых ракет противника. Газета пишет, что в настоящее время российское военное ведомство решает технические вопросы, связанные с объединением данных комплексов в единый контур.

Экс-замглавкома Военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев напомнил, что С-500 «Прометей» является стратегической системой ПВО, а «Панцирь-СМ» — тактической. «С-500 — это стратегическая система ПВО. Она будет отвечать за борьбу с важными целями — ударными самолетами, баллистическими ракетами и спутниками. И противнику, чтобы пробить в нашей обороне коридор, нужно будет ее уничтожить. Только это условие позволит ему беспрепятственно и планомерно развивать воздушные атаки», — отметил он.

В сентябре вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия.