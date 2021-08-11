Россия начала серийное производство ракет С-500

Концерн «Алмаз-Антей» начал серийное производство ракет для российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном "Алмаз-Антей", идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)», — сказал собеседник.

В июле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что Россия получит более десяти ЗРС С-500 «Прометей», поставки которых начнутся в 2022 году.

В июне журнал The National Interest написал, что перспективный американский стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider будет неуязвим для данной ЗРС.

В мае то же издание заявило, что С-500 «Прометей» способен уничтожать американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.