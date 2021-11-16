США обвинили Россию в создании угрозы безопасности космических исследований

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. Он подчеркнул, что на орбите остались тысячи обломков пораженной цели, передает ТАСС.

Глава Госдепартамента отметил, что заметные части космического мусора еще долго останутся в космическом пространстве и десятилетиями будут угрожать объектам и спутникам, которые жизненно важны для безопасности наций, экономики и научных интересов.

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«Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен, добавив, что российское испытание поставило под угрозу безопасность исследователей космоса.

Ранее в США назвали «безрассудными» российские испытания противоспутникового оружия. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности Международной космической станции (МКС).

Аналогичной позиции придерживается Великобритания. Глава Минобороны страны Бен Уоллес также заявил, что Россия пренебрегла безопасностью космического пространства, испытав противоспутниковое оружие, тем самым создала угрозу спутникам и космическим кораблям.

