В США назвали цель российской противоспутниковой ракеты

Пентагон назвал цель противоспутниковой ракеты, которую якобы запустила Россия в ходе испытаний. Как сообщило Космическое командование Вооруженных сил США, был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом, передает ТАСС.

«Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что Москва продолжает разрабатывать вооружения для применения в космосе, что подрывает стратегическую стабильность и несет угрозу для других стран.

Ранее в США назвали «безрассудными» российские испытания противоспутникового оружия. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности Международной космической станции (МКС).

Аналогичной позиции придерживается Великобритания. Глава Минобороны страны Бен Уоллес также заявил, что Россия пренебрегла безопасностью космического пространства, испытав противоспутниковое оружие, тем самым создала угрозу спутникам и космическим кораблям.