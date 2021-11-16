В России впервые запустили ракеты с беспилотного вертолета

В России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия составляет шесть километров, а полет корректируется. Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков, сообщает РИА Новости.

До этого дроны-вертолеты с ракетным вооружением в стране не применялись. Новинка, разработанная входящим в «Кронштадт» научно-производственным предприятием (НПП) «Стрела» была представлена на форуме «Армия-2021». Ракеты С-8Л созданы концерном «Калашников».

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«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», — пояснил Богатиков.

На форуме был подписан контракт между НПП «Стрела» и Минобороны на поставку беспилотников «Термит». Также на выставке замглавы ведомства Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшей перспективе эти вертолеты поступят в Вооруженные силы Российской Федерации.

Ранее начальник специального конструкторского бюро НПП«Стрела» Борис Трунов сообщил, что опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию беспилотника «Термит» завершится в 2021 году. По его словам, по практической стрельбе неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами данный ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа является первым и единственным изделием в своем классе в России.

