Российскую систему управления дронами представят в ОАЭ

Российская компания «Кронштадт» представит систему управления роем беспилотных летательных аппаратов на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Новую систему покажут на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Автоматизированное рабочее место (АРМ) для оператора управления беспилотниками получило новый графический интерфейс. В пресс-службе отметили, что АРМ использует технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности.

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Представители производителя подчеркнули, что АРМ позволяет ограничить работу оператора верхним целеполаганием. Контроль выполнения полета и взаимодействие беспилотников внутри роя обеспечит компьютер. Это позволит сделать российские беспилотники полуавтономными.

По словам генерального директора АО «Кронштадт» Сергея Богатикова, оператору достаточно установить зону поиска. Машина позволит беспилотникам самостоятельно выбирать порядок выполнения задачи с учетом обстановки.

В августе Сергей Богатиков рассказал РИА Новости о самолете для запуска роя дронов. По его словам, беспилотники «Молния» планируют базировать на военно-транспортном самолете Ил-76. Он отметил, что в рой войдут разведывательные и ударные аппараты.