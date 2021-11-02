В России разработают систему дронов-камикадзе для защиты границ

В России разработают технологию дронов-камикадзе для защиты морских границ страны от судов-нарушителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По словам собеседника издания, в новую систему войдут разведывательные беспилотники и несколько видов барражирующих боеприпасов. Отмечается, что дроны-камикадзе смогут стартовать как с береговых пусковых установок, так и из установок на российских кораблях. Некоторые компоненты данной системы уже прошли испытания, подчеркнул источник.

Помимо этого, он рассказал, что одним из основных преимуществ применения беспилотников является низкая стоимость эксплуатации, так как барражирующие снаряды стоят дешевле, чем противокорабельные ракеты. Источник также подчеркнул, что подобная система должна резко сократить желание других стран вторгаться в водное пространство России.

Ранее сообщалось, что группа российских специалистов создала малогабаритную радиолокационную станцию «Волна» для поиска беспилотников (БПЛА). Новое устройство позволит обнаруживать малозаметные и неподвижные цели.