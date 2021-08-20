На базе Ил-76 создадут самолет-носитель роя дронов системы «Молния»

Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы «Молния» создадут на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76. О планах рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021».

Комплекс будет включать ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы, которые будут запускаться с самолета-носителя.

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«Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования "Молний" на Ил-76», — сообщил Богатиков. Кроме того, беспилотники также планируется применять на однодвигательном истребителей 5-го поколения Checkmate. По словам Богатикова, сейчас «Кронштадт» готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы «Молния».

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, до серийного производства дойдет вряд ли раньше 2035 года.

Ранее сообщалось, что Минобороны России может начать подготовку специалистов по беспилотной авиации уже в 2022 году. Обучение первых «специалистов по БПЛА» в качестве эксперимента начнут в этом году в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище.

