Наука и техника
 
Последние новости
Приставы устроили учения с оружием под окнами жилого дома и напугали россиян
Пенящийся фонтан под Москвой сняли на видео 
У кофейни во Львове вместо коврика постелили бумагу с изображением флага ДНР
Два самца кенгуру устроили поединок на заднем дворе и попали на видео
В России появился памятник борщу
Жертвам Джефри Эпштейна присудили 125 миллионов долларов компенсаций
Протестующие попытались прорваться в штаб-квартиру «Би-би-си»
США ударили по экономике Белоруссии
В Подмосковье переболевшая коронавирусом девочка умерла после двух укусов оc 
Новости партнеров
Прослушать новость

США предсказали «головную боль» из-за нового российского Су-75

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия попытается посоревноваться с США в воздухе и на геополитической арене при помощи нового легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, представленный в июле Checkmate стал вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащенным самыми совершенными системами управления и комплексом радиообнаружения и наведения. Его единственным реальным конкурентом является истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который производит американская Lockheed Martin Corp.

На данный момент F-35 пользуется большим спросом на международном уровне, что не только обеспечивает США стабильный доход от экспортных поставок, но и помогает Вашингтону продвигать свои политические интересы в других регионах. При этом, предсказало The Wall Street Journal, Су-75 способен выполнять аналогичную функцию для России, вызывая «геополитическую головную боль» у американских властей.

Так, Москва уже озвучивала желание продать истребитель ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаму — странам, которые сотрудничают с США в сфере безопасности. Кроме того, по мнению аналитиков в оборонной отрасли, само название российского самолета — Checkmate — выдает стремление России оспорить влияние Вашингтона в стратегически важных для него направлениях.

В то же время в Москве настаивают, что Су-75 — исключительно коммерческий проект. «Не надо искать геополитического аспекта в нашем новом легком тактическом самолете. Настоящая причина намного проще — машины данного класса действительно высоко востребованы на мировом рынке военной техники», — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, Checkmate станет хорошим вариантом для тех стран, которые хотят иметь на вооружении современную технику, но не могут позволить себе F-35 Lightning II, стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов. При этом за Су-75 заказчикам, по предварительным расчетам Ростеха, придется заплатить в четыре раза меньше — всего 30 миллионов долларов.

Однако, отмечает The Wall Street Journal, некоторые эксперты предполагают, что в итоге цена на российский самолет будет выше заявленных цифр. Кроме того, на данный момент реализация проекта Checkmate сталкивается с трудностями, в первую очередь из-за отсутствия финансирования. Таким образом, считает издание, чтобы иметь возможность оспорить превосходство самолетов США в данной категории, российским инженерам сначала необходимо решить все проблемы, связанные с запуском Су-75 в производство.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
В США объяснили «смысл» российского Су-75
В России описали сценарий боя Су-75 и F-35
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 9 июня

«Два солнца на небосводе светить не могут»

Как и за что Сталин пытался уничтожить маршала Жукова
02:25 3 августа

Названы приближающие смерть утренние привычки

17:17 5 августа

Раскрыта природа порождающего мощную радиацию загадочного объекта

16:09 5 августа

Назван срок отказа России от ядерных «Тополей»

Наука и техника00:01 5 июня

Непобедимый враг.

Как появившийся 40 лет назад СПИД стал угрозой всему человечеству
15:33 5 августа

Sony начала зарабатывать на PlayStation 5

14:39 5 августа

НАСА заявило об изменении ориентации МКС на 540 градусов из-за «Науки»

13:56 5 августа

В Apple придумали способ скрыть «монобровь» на iPhone

Наука и техника00:0126 июня

«История ужаса и мук человеческих»

Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
13:36 5 августа

Вирусолог объяснил необходимость третьей дозы прививки от COVID-19

13:04 5 августа

Построенный Индией авианосец впервые ушел в море

12:02 5 августа

Samsung Galaxy S21 провалился в продаже

Россия
Шойгу рассказал о реализации проектов «Единой Россией»
«Контрактников и офицеров сразу расстреливали»
Последний и решающий бой за Грозный глазами российского солдата
Охранники ТЦ избили москвича и заперли его в подсобке на пять часов
«Единая Россия» примет активное участие в перезагрузке системы здравоохранения
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Представители ЦИК срочно выехали в Петербург для проверки избирательной кампании
«В камере был гаечный ключ»
 
Все материалы
Мир
Британский спецназ отправили расследовать нападение на израильский танкер
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Губернатор Нью-Йорка начал терять сторонников после обвинений в домогательствах
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Талибы предостерегли США от вмешательства в происходящее в Афганистане
В результате наводнений в Германии погибли россияне
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
Мигранты сбежали из литовского лагеря из-за недовольства условиями жизни
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Раскрыта повестка встречи Зеленского и Байдена
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Политолог объяснил причины провала белорусского протеста
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Белорусский политолог оценил перспективы интеграции с Россией
Все материалы
Экономика
Две трети украинцев назвали себя бедными
В России не нашлось газа для Камчатки
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Цены на нефть рухнули
Адаптация для экономики.
О подготовке экономики страны к глобальному энергопереходу
На «Восток Ойле» эффект от новаторского проекта превысил 50 миллиардов рублей
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российского капитана осудили за кражу военной формы и белья
«Для американцев он был человеком-невидимкой»
Как советский разведчик обманывал ФБР и проникал на секретные объекты США
Осужденного за шпионаж в России американца выпустили из штрафного изолятора
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского депутата заподозрили в убийстве
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
В МВД составили портрет среднестатистического российского преступника
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Обыгравшая Аверину израильская гимнастка отреагировала на протесты россиян
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
«Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Милонов назвал судейство художественной гимнастики на ОИ продажным
Все материалы
Культура
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
«Его сверхспособности — идиотские»
Как режиссер «Отряда самоубийц» воскресил главный кинопровал десятилетия?
Все материалы
Интернет и СМИ
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Мужчина нашел потерянную семью спустя 40 лет благодаря старой газете
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Мужчина признал свое свидание «худшим в жизни» из-за неожиданной просьбы девушки
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Женщина установила замок в своей комнате и опозорила мужа
Все материалы
Ценности
Выглядящая на 20 лет женщина раскрыла реальный возраст и удивила подписчиков
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Голливудская актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Новый кроссовер Genesis GV70 получил рублевый ценник
Porsche Panamera: разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
В России завершились продажи доступного кроссовера Geely
Китайцы наступают: 15 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников России
Прорыв Coolray и доминирование Creta
Камеры начали штрафовать россиян за выключенные фары
25 любимых автомобилей россиян
Итоги продаж новых легковых автомобилей в июле 2021 года
Кросс-купе Volkswagen ID.5 GTX раскрыли на фотографиях и видео
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы