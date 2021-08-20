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В России рассказали о «впаривании» устаревающего Су-75

Эксперт Константин Сивков: серийное производство ЛТС вряд ли начнется раньше 2035 года
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Учитывая темпы разработки российского истребителя пятого поколения Су-57, легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, до серийного производства дойдет вряд ли раньше 2035 года, рассказывает в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, в настоящее время концепция ЛТС имеет «весьма хорошие перспективы», однако «есть маленькая заминка». «Поэтому при нынешних темпах до серийного производства этот самолет дойдет вряд ли раньше 2035 года. К этому времени в небо поднимутся первые машины шестого поколения, которые уже активно разрабатываются в США. В итоге к моменту начала его серийного производства ЛТС в его нынешнем виде безнадежно устареет», — утверждает эксперт.

Сивков прокомментировал презентацию Су-75, прошедшую на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-21). «Такое шоу, которое к месту, может, на голливудской вечеринке, у меня оставило ощущение, что присутствующим пытаются впарить что-то не очень хорошее. В целом все это представление, на мой взгляд, основательно подпортило имидж будущего самолета», — отметил заместитель президента РАРАН по информационной политике.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

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