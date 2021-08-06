Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75

Российское консткрукторское бюро «Сухой» под прикрытием проекта создания ближнемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 занималось «масштабной программой промышленного шпионажа», позволившей разработать легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, заявил Defense Express бывший президент и бывший главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось.

«Именно SuperJet позволил россиянам на время интегрироваться в западное, в первую очередь, европейское, авиастроительное сообщество. И позаимствовать из него, в первую очередь, подходы к проектированию и сборке самолетов», — полагает бывший президент «Антонова».

По его мнению, Россия освоила замкнутый цикл производства радиопоглощающих материалов, а у «Сухого» есть двигатель и все компоненты бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), необходимые для ЛТС. «Но, к счастью, там еще остаются огромные пробелы с электроникой, которую сейчас россияне закупают в Китае», — уверен бывший главный конструктор.

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Лось полагает, что фактически Checkmate представляет собой «МиГ-21 с малозаметностью, электронными системами и высокоточным оружием». По его словам, «Су-75 — это уменьшенная копия Су-57». «Концептуально — это грамотное решение», — признал бывший президент «Антонова».

В июле Лось заявил, что Украине на замену устаревающих советских истребителей МиГ-29 и Су-27 лучше всего подходит американский F-15EX Eagle II, а не американский F-35 Lightning II, который «видят» российские радиолокационные станции (РЛС).

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.